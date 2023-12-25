تعليم القاهرة تعلن بث شرح ومراجعات لمادة الكمبيوتر و الـ ICT

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن بث شرح ومراجعات مادة الكمبيوتر وال ICT للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، والأول والثانى الثانوى على منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم، وذلك من توجيه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ونخبة من الأساتذة المميزين فى القاهرة وعلى رأسهم الدكتورة حنان عبد القادر محمد موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويأتى ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، زينب عبد الفتاح

وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وتحت إشراف ياسر أنس، مديرعام التعليم العام والتجريبيات.

ويمكن متابعة الشرح والمراجعة على منصة البث المباشر أيام الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع بالوزارة على الروابط التالية

الصف السادس الابتدائي

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1935&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الخامس

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=3606&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0

الصف الرابع

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning?schoolStageId=1582&schoolYearId=1934&schoolSubjectId=7659&schoolTermId=1584&contentTypeId=7591&pageIndex=0&sortBy=0