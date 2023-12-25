تحرير 42 محضراً ومخالفة خلال حملة لجهاز حماية المستهلك بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نفذ الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بمحافظة أسوان، عددًا من الحملات المكبرة برئاسة عبد الله موسى، مدير الفرع، والتى استهدفت المرور على 50 مقراً تجارياً، داخل نطاق مدينة أسوان، ومركز ومدينة كوم أمبو، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملات عن تحرير 42 محضراً ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومجهولة المصدر، ومنتهى الصلاحية بالإضافة إلى مخالفات نظافة، وعدم حمل شهادة صحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

شارك فى تنفيذ أعمال الحملات مسئولى جهاز حماية المستهلك، ومكتب مراقبة الأغذية، وأيضاً مديرية التموين.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً مع قيادات الجهاز مأمورى الضبط القضائى، وذلك لمتابعة الإجراءات التى يتم تنفيذها فى الشارع وضرورة إنفاذ القانون لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتشديد على التعامل مع المُخالفات بكل قوة وحزم، والضرب بيد من حديد تجاه المُخالفين مُحتكرى السلع، مؤكدا ضرورة تحقيق الانضباط فى الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، وأن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق سعياً لتنفيذ هذا التكليف.

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول أو تخزينها، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .



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حملات جهاز حماية المستهلك