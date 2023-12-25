اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تبدأ 10 يناير.. جدول امتحانات الترم الأول لأولى إعدادى بالجيزة بعد التعديل

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:18 ص
تبدأ 10 يناير.. جدول امتحانات الترم الأول لأولى إعدادى بالجيزة بعد التعديل جدول امتحان الصف الأول الإعدادي المعدل
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الصف الأول الإعدادي بعد تعديل المواعيد، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء 10 يناير 2024 وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:
 
-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
 
-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
 
-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة " البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أي لبس أو غموض خاصة في الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.
 
1ac8636e-88da-4f4e-ab0a-8e6cc7a96975

 







امتحانات

امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد الامتحانات

امتحانات الترم الأول

الجيزة

تعليم الجيزة

تعديل مواعيد الامتحانات

تعديل جداول الامتحانات

تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أولى اعدادي

جدول امتحانات أولى اعدادي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة