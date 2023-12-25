تبدأ 10 يناير.. جدول امتحانات الترم الأول لأولى إعدادى بالجيزة بعد التعديل

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الصف الأول الإعدادي بعد تعديل المواعيد، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء 10 يناير 2024 وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.