بيت لحم .. مدينة المسيح تشهد ميلادا تحت الأنقاض.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

بيت لحم .. ولد المسيح حسب الأناجيل القانونية في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي لم تحتفل هذا العام بأعياد الميلاد المجيد حزنا على ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووصفت وكالة أسوشيتد برس مدينة بيت لحم بـ "مدينة أشباح" بعد إلغاء احتفالات ليلة عيد الميلاد بسبب الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.