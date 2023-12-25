بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد اليوم

كتب: محمد الأحمدى

تستقبل الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحاق صباح اليوم الإثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وكان القمص جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، قال إن الأقباط الكاثوليك بدأو صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك، وهى عبارةعن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلادالمجيد.

وأوضح أن أبرز الأطعمة التى كانت ممنوعة خلال فترة الصيام هى كل الأطعمة التى تحتوى على روح، ومن أبرزها الدجاج، واللحوم، والبيض، والأجبان،الألبان، ومسموح بالطعام النباتى، والأسماك طوال الأسبوع "عدا الأربعاء والجمعة".