بريطانيا ترسل سفينة حربية إلى غويانا وسط توترات مع فنزويلا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه سيتم إرسال سفينة حربية، تابعة للبحرية الملكية البريطانية، إلى «غويانا» في أمريكا الجنوبية، في إظهار للدعم لدولة الكومنولث.

وتخوض الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، نزاعاً مع فنزويلا بشأن منطقة حدودية غنية بالموارد المعدنية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الأحد

وستشارك السفينة «إتش إم إس» في تدريبات مشتركة مع «غويانا» بعد عيد الميلاد «الكريسماس».

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «ستزور السفينة (إتش إم إس) الحليف الإقليمي والشريك في الكومنولث (جويانا) في وقت لاحق هذا الشهر، في إطار سلسلة من الانخراطات بالمنطقة، خلال نشرها للقيام بمهام الدورية بالمحيط الأطلسي».

يذكر أن التوترات بشأن منطقة «ايسيكويبو» الحدودية أثارت مخاوف بشأن اندلاع صراع عسكري مع فنزويلا، مع إصرار فنزويلا على أن المنطقة الحدودية كانت جزءاً من أراضيها، خلال الفترة الاستعمارية الإسبانية،

وتقول إن اتفاقية جنيف لعام 1966، مع بريطانيا و«جويانا» البريطانية آنذاك، التي أصبحت الآن «غويانا»، أبطلت عملية ترسيم الحدود في عام 1899، من قبل محكمين دوليين.