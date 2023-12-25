بدء التسجيل بالدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة يناير 2024 بطب بيطري بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة بنها ، فتح باب التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة (دبلوم - تمهيدي ماجستير - تمهيدي دكتوراة)، دورة يناير للعام الجامعي 2023 - 2024، وفقا لعدد من الشروط، كما أعلنت الكلية عن الأوراق المطلوبة لكل تخصص من التخصصات السابقة، والتي يستعرضها "اليوم السابع"، علي النحو التالي:

أولاً:- شروط التسجيل للدبلوم فى الطب البيطرى:-

- لخريجى كليات الطب البيطرى: أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى الطب البيطرى من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

-لخريجى كليات الطب: يجوز القيد لدبلومات الدراسات العليا المتخصصه فى مواد الفسيولوجيا، والهستولوجيا، والكيمياء الحيوية، والباثولوجيا اللآكلينيكية، والفارماكولوجيا، والبكتريا والفطريات والمناعة، والطفيليات والطب الشرعى، دون التقيد بشرط مرور عام على التخرج.

- لخريجى كليات الصيدلة: يجوز القيد لدبلومات الدراسات العليا المتخصصة فى مواد الكيمياء الحيوية، والفارماكولوجيا، والبكتريا والفطريات والمناعة، والطب الشرعى والسموم، دون التقيد بشرط مرور عام على التخرج.

- لخريجى كليات العلوم: يجوز القيد لدبلومات الدراسات العليا المتخصصة فى مواد الكيمياء الحيوية شعبة الكيمياء الحيوية، والكيمياء الخاصة، والكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية، وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس سنة كاملة على الأقل.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للتسجيل بدبلوم الطب البيطرى:-

- أصل شهادة البكالوريوس + صورة منها.

- أصل بيان تقديرات ال4 سنوات لخريجى كلية العلوم فقط.

- أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

- شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- عدد 4 صور شخصية.

- استمارة التسجيل الإلكترونى + صورة منها.

- موافقة جهة العمل.

ثانياً:- شروط التسجيل لتمهيدى الماجستير فى الطب البيطرى:-

- لخريجى كليات الطب البيطرى: أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الدبلوم فى الطب البيطرى من إحدى الجامعات المصرية وذلك بتقدير عام جيد وتقدير جيد جداً فى مادة التخصص على الأقل أو متوسط المقررات التي تشملها مادة التخصص، وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس سنة كاملة على الأقل.

- لخريجى كليات الطب: يجوز القيد لدرجة الماجستير فى مواد التشريح والأجنة، والهستولوجيا، والفسيولوجيا والكيمياء الحيوية، والباثولوجيا الإكلينيكية، والفارماكولوجيا، والبكتريا والفطريات والمناعة، والفيرولوجيا، والطفيليات، والطب الشرعي والسموم، والجراحة والتخدير والأشعة.

- لخريجى كليات الصيدلة: يجوز القيد لماجستير الكيمياء الحيوية، والفارماكولوجيا، والطب الشرعي والسموم.

- لخريجى كليات العلوم: يجوز القيد للماجستير فى الكيمياء الحيوية للطلاب الحاصلين على درجة بكالوريوس العلوم شعبة الكيمياء الحيوية وشعبة الكيمياء الخاصة وشعبة الكيمياء الحيوية وشعبة كيمياء التغذية، وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس سنتين على الأقل.

- الطلاب الوافدين: يتم قبول الطالب الوافد الحاصل على درجة بكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام مقبول وتقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص.

المستندات المطلوبة للتسجيل لتمهيدى الماجستير فى الطب البيطرى:

- أصل شهادة البكالوريوس + صورة منها.

- أصل بيان تقديرات + صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

- شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- عدد 4 صور شخصية.

- استمارة التسجيل الإلكترونى + صورة منها.

- موافقة جهة العمل

ثالثاً: شروط التسجيل لتمهيدى الدكتوراة فى الطب البيطرى: يشترط لقيد الطالب فى درجة دكتوراة الفلسفة فى الطب البيطرى أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الطب البيطرى فى نفس التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات.

والمستندات المطلوبة للتسجيل لتمهيدى الدكتوراه فى الطب البيطرى:

- أصل شهادة الماجستير + صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد + صورة منها.

- شهادة الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- عدد 4 صور شخصية.

- استمارة التسجيل الإلكترونى + صورة منها.

- موافقة جهة العمل.