المشدد 5 سنوات لنجار شرع فى قتل طالب وسرقته بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 2000 جنيه، والحبس مع الشغل لمدة سنة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته فى القضية رقم 14224 لسنة 2023 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 1674 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، بالشروع فى قتل طالب وسرقته، وحيازة سلاح نارى وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بشأن ما تبلغ من « لؤى. و. ع » 18 سنة طالب، ومقيم حى السلام بدائرة المركز، بقيام "أحمد. س. أ" 24 سنة نجار، ومقيم بذات الناحية، بمهاتفته مبديا رغبته فى نزوله من منزله لحل خلاف بينه وبين أحد أصدقائه، وفور امتثاله لطلب المتهم حدثت مشادة بينه وبين الأخير على إثرها أخرج سلاحا ناريا "مسدس"، وأطلق أعيرة نارية صوبه وكال له ضربتين بجسم السلاح استقرت برأسه، قاصدا من ذلك قتله حتى فقد وعيه وسرق هاتفه المحمول ومبلغ مالى.

أسند أمر الإحالة للمتهم بأن شرع فى قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح نارى "مسدس"، وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات بجسم السلاح فى موضع مقتل منه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالى 40%، قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه وكان ذلك ليلا.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.