المشدد 5 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة وسلاحاً ناريا فى الشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام «علاء . م . ع» 26 سنة عامل، ومقيم قرية حانوت بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على جوال بلاستيكي بداخله سلاح ناري بندقية خرطوش مذخر بطلقة، وكذا لفافة تحوي نبات الحشيش المخدر « البانجو»، وحقيبة بداخلها 3 طلقات ذخيرة خرطوش، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض علي النيابة العامة أحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.