اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:59 م
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القنصلية العامة للسودان فى أسوان تحذر من دخول مصر بالطرق غير الشرعية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:32 م
القنصلية العامة للسودان فى أسوان تحذر من دخول مصر بالطرق غير الشرعية علم مصر والسودان
أ ش أ

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حذرت القنصلية العامة لجمهورية السودان بأسوان مواطنيها ورعاياها من الدخول إلى مصر بطرق غير شرعية لما يعرضهم للخطورة والمسألة القانونية.

وحذر القنصل العام السفير عبدالقادر عبدالله لجمهورية السودان في أسوان - في بيان صادر عن القنصلية السودانية بأسوان اليوم الاثنين، من خطورة التسلل الي مصر ومدي المخاطر المترتبة على ذلك سواء على المواطنين أو الأفراد أو الأسر والتي يأتي في مقدمتها الحوادث المرورية للمركبات المستعملة في التهريب والتعرض للنهب والابتزاز من قبل عصابات تهريب البشر، وهو ما يعرض حياتهم للخطر ومخالفة القانون المصري.

وأضاف قنصل السودان العام بأسوان أنه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الحالي وقعت نحو 5 حوادث مرورية تسببت في وفاة العديد من الأشخاص بخلاف العشرات من المصابين والجرحى، نتيجة لعمليات العبور غير القانونية أو بطرق غير شرعية.

 







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