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القاهرة الإخبارية: أنباء عن قصف إسرائيلى استهدف جنوب دمشق

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:27 م
القاهرة الإخبارية: أنباء عن قصف إسرائيلى استهدف جنوب دمشق جيش الاحتلال
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل: "أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق".

 

 







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