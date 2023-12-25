الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: أنباء عن قصف إسرائيلى استهدف جنوب دمشق الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:27 م جيش الاحتلال محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل: "أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق". سوريا اخبار سوريا القاهرة الاخبارية دمشق اسرائيل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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