الغرف التجارية تبحث مع وفد ليبى فرص مساهمة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا

كتب إسلام سعيد

بحث أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع الوفد التجاري الليبي الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة محمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف الليبية فرص التعاون بين الجانبين ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا، شهد اللقاء محمد صالح الساعدي قنصل ليبيا بالاسكندرية واسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ومحمد سمير الملحق الدبلوماسي بالخارجية المصرية، وعددا من رجال الاعمال الليبيين.

ووجه الجانب الليبي الدعوة لاتحاد الغرف المصرية لزيارة ليبيا خلال الفترة المقبلة للتعرف علي احتياجات السوق الليبية من كافة السلع والخدمات والتي تسهم في إعادة الاعمار، ووعد الوكيل بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وكان الوفد الليبي قد أعرب عن ثقته في أن الجانب المصري يسعي إلي تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام مع ليبيا، وأن رجال الاعمال الليبيين يفضلون التعامل مع الشركات المصرية والتي تحظي بكل ترحيب علي كافة المستويات بالسوق الليبية، معربين عن املهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ووعد الجانب الليبي العمل علي حل مشكلة مستحقات الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات، مؤكدين علي اهمية تيسيير إجراءات انتقال السلع والافراد بين البلدين، مشيرين في هذا الصدد إلي التكدس الكبير لسيارات النقل أمام معبر السلوم والتي قد تصل فترة الإفراج عن البضائع إلي أسبوعين اواكثر مما يؤثر بالسلب علي سيولة حركة التجارة، وارتفاع تكاليف نولون الشحن، مما أثرمؤخرا في تراجع حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة ملحوظة تصل إلي 30%، مطالبين بتخصيص معبر لسيارات النقل بعيدا عن معبر الافراد، وتيسيير الاجراءات الامنية، مقترحين في هذا الصدد تخصيص معبر سيوة لهذا الغرض.

وقال أعضاء الوفد أن قرب المسافة بين مصر وليبيا وسرعة الافراج عن البضائع هي أحد المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر، ويجب العمل علي الاستفادة من هذه الميزة والعمل علي تنميتها.

وفي ختام اللقاء أهدي صالح العبيدي رئيس غرفة بنغازي درع الغرفة لأحمد الوكيل تقديرا لدورة في العمل علي تيسيير التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا.