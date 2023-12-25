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الصغرى تصل لـ8.. درجات الحرارة المتوقعة بكل الأنحاء حتى الجمعة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 12:00 ص
الصغرى تصل لـ8.. درجات الحرارة المتوقعة بكل الأنحاء حتى الجمعة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 29 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل 29 ديسمبر  2023 كما يلى:
 
الإثنين  25 ديسمبر   : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى  13 درجة
 
 
الثلاثاء  26 ديسمبر   : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  14 درجة
 
الأربعاء  27 ديسمبر   : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى  15 درجة
 
 
الخميس  28 ديسمبر   : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  14 درجة
 
الجمعة  29 ديسمبر   : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  14 درجة
 
 






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