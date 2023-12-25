الصحة تكشف تفاصيل خدمات مكاتب الوزارة المتنقلة

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خدمات مكاتب الصحة المتنقلة كنوع جديد من الخدمات التى توفرها الوزارة لدعم حاجة المواطنين للتسجيل السريع للمواليد والوفيات والحصول على التطعيمات الروتينية وكذلك تطعيمات الحج والعمرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنها أطلقت خدمة مكاتب الصحة المتنقلة في محافظتى القاهرة والجيزة بواقع 4 سيارات يتوفر فيهم الخدمات التى تقدم فى مكاتب الصحة فى المحافظات والتى تتمثل في تسجيل الوفيات والمواليد وتقديم خدمات التطعيمات الروتينية وكذلك تطعيمات الحج والعمرة وتطعيمات المسافرين للخارج، بالاضافة إلي تقديم الاستشارات الطبية السريعة للأمهات حول أهم التطعيمات التى تدعم صحة الطفل.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"اليوم السابع": إنه تم إطلاق خدمة مكاتب الصحة المتنقلة في المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط بواقع 4 سيارات لتغطية محافظتى القاهرة والجيزة فقط، على أن يكون هناك تشغيل مرحلى للخدمة فى محافظات أخرى بالتناوب وذلك تسهيلا على المواطنين فى الحصول على الخدمة .