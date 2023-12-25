قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 99 من كوادرنا لا يزالون محتجزين لدى الاحتلال والأوضاع الصحية للنازحين في مراكز الإيواء كارثية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".