اليوم السابع
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الشعبة العامة للذهب توضح أسباب تذبذب الأسعار في الأسواق

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:56 م
الشعبة العامة للذهب توضح أسباب تذبذب الأسعار في الأسواق الذهب
كتب إسلام سعيد

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أصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هانى ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى فى صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية.

 

وجاء البيان على النحو التالى "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلى توقف الأسواق عن تجارة الذهب و توقف الإعلان عن الأسعار.

 

وأكدت الشعبة، أنه لا توقف فى تجارة الذهب وهناك تذبذب وعدم استقرار فى الأسعار ويجرى التداول بكميات كبيرة بين عرض وحركة بيبعية لجنى الأرباح والاستفادة من الارتفاع الكبير أسعار الذهب تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وحركة طلب مرتفعة مرتبطة بتحوط المستثمرين من ارتفاعات مقبلة متوقع أن تشهدها الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.







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