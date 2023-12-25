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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لطليقته بالبساتين

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 01:56 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لطليقته بالبساتين محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسني - كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بإحداث عاهة مستديمة لطليقته اسمه في سلوكها بمنطقة البساتين، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت المحكمة، بمعاقبة شريك المتهم الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وإلزامهما المصروفات الجنائية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 6108 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهمان ، أحدثا جرحًا بالمجني عليها، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الآداة محل الاتهام الثاني، وما أن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول - طليقها - ضربًا بتلك الآداة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 20%. كما أسندت النيابة العامة للمتهمان، أن الأول أحرز والثاني حاز - شفرة كتر - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. 
 
 






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