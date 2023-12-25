اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الجزائري يوجه بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 07:00 ص
الرئيس الجزائري يوجه بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحكومة بالعمل على ضرورة رقمنة كل القطاعات الحكومية في بلاده بشكل موحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الأحد، مع مجلس الوزراء، حسبما ذكرت الحكومة الجزائرية.

وأوضح بيان الحكومة أنه بخصوص مدى تقدم رقمنة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ثمن الرئيس الجزائري التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها في هذا الصدد.

كما وجه الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لما لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.

 







الرئيس الجزائري

رقمنة القطاعات الحكومية

الجزائر

اخبار الجزائر




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