الجيزة تشن حملة بشارع عثمان محرم في الطالبية لرفع إشغالات المحال التجارية

كتبت – مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشارع عثمان محرم، بشأن تعدي محل تجاري على أرصفة المشاة والطريق العام ووضع استاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق الأمر الذي يعيق حركة سير المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بسرعة فحص الشكوى والتعامل معها ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي هذا الإطار، وجه حي الطالبية حملة على شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوى، أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة.