اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تشن حملة بشارع عثمان محرم في الطالبية لرفع إشغالات المحال التجارية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:29 م
الجيزة تشن حملة بشارع عثمان محرم في الطالبية لرفع إشغالات المحال التجارية حملة إشغالات بالطالبية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين بشارع عثمان محرم، بشأن تعدي محل تجاري على أرصفة المشاة والطريق العام ووضع استاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق الأمر الذي يعيق حركة سير المواطنين.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بسرعة فحص الشكوى والتعامل معها ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 
 
وفي هذا الإطار، وجه حي الطالبية حملة على شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوى، أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة. 
 
وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوى لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر للوسطي للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية. 
 
 
 






الجيزة

اشغالات

حملة اشغالات

الطالبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة