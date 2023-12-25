الجمعية العامة تصادق على 3.59 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة لسنة 2024

كتبت: هند المغربي

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ميزانية لمنظمة لأمم المتحدة لعام 2024 بقيمة 3.59 مليار دولار- تشمل إنشاء حساب خاص معني بتمويل صندوق بناء السلام التابع للمنظمة.

وصادقت الجمعية العامة أيضا على نحو 50 مليون دولار كتمويل إضافي لمجلس حقوق الإنسان، المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة المعني بمسائل حقوق الإنسان.

وقررت الجمعية العامة أيضا إنشاء حساب معني ببناء السلام- وهو حساب خاص متعدد السنوات يتم استخدامه لتمويل صندوق بناء السلام. وقد صادقت على 50 مليون دولار من الاشتراكات المقررة سنويا لتمويل الحساب، اعتبارا من 1 يناير 2025.

وكان الأمين العام قد قدم مقترحا للميزانية في أكتوبر بقيمة 3.3 مليار دولار إلى الجمعية العامة، مؤكدا للمندوبين في اللجنة الخامسة المعنية بالأمور الإدارية والميزانية أن "دور الأمم المتحدة بات أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أيضا عن قلقه بشأن تدهور وضع السيولة النقدية لدى المنظمة، وحث الدول على سداد اشتراكاتها في حينها وبكاملها.