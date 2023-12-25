التعليم: اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند ظهور حالات مرضية بامتحان الترم الأول

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية ، تعليمات أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مشددة على أن تتولي المدرسة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعند ظهور أي أعراض مرضية علي أحد يعرض علي الزائرة الصحية، حرصاً علي الطلاب من الأمراض المعدية، كما يتم تجهيز غرف العزل في المدارس لاستقبال أي حالات لديها نزلات البرد أو ارتفاع في درجات الحرارة، كإجراء مؤقت بحضور الزائرة الصحية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطالب لأي حالة إعياء لضمان سلامته وسلامة باقي الطلاب.

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب لها للإدارات التعليمية، على أنه لا تعقد امتحانات للصفوف من الأول وحتي الثالث الابتدائي طبقاً للقرار الوزاري رقم 194، وتبدأ من الصف الرابع الابتدائي وحتي السادس، مع مراعاة كل القرارات الوزارية التي تنظم أعمال الامتحانات، على أن تطبق المادة السابعة بالقرار الوزاري رقم 195 في اعتماد نظام التقييم في الصفوف العليا، علي أن تكون نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الألوان، ويتم عقد الامتحان بمعرفة الإدارة الإدارة التعليمية وتكون الأسئلة مسئولية التوجيه المختص.

وأضافت المديريات، أن المستوي الرفيع مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع حسب القرار الوزاري 313، بالنسبة لمادة التربية الدينية مادة نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.