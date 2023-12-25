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الأرصاد تكشف أقل درجات حرارة متوقعة اليوم وفرص الأمطار وأماكن سقوطها

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:38 ص
الأرصاد تكشف أقل درجات حرارة متوقعة اليوم وفرص الأمطار وأماكن سقوطها حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتابعت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية، تسجل ما يلى:
 
-القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة مئوية .
-السواحل الشمالية 22 درجة مئوية. 
-جنوب سيناء 27 درجة مئوية. 
-شمال الصعيد 23  درجة مئوية. 
-جنوب الصعيد 25  درجة مئوية.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
 
ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.






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