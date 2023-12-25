اعترافات لصى بطاريات السيارات بالقاهرة: نفذنا واقعتي سرقة بأسلوب الفك

كتب سليم على

أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة بطاريات السيارات في القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أحدهما سائق، والآخر ميكانيكى، ولهما معلومات جنائية، وسرقا بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه، وتم ضبطهما وبحوزتهما بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولتي المصدر" – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى)، وأقرا بارتكاب واقعتي سرقة بأسلوب الفك، واستدعت النيابة المجنى عليهما ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.