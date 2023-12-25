اليوم السابع
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استحواذ مشروعات الصرف الصحي والمياه على 50% من مخصصات المرحلة الأولى من حياة كريمة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 04:00 ص
استحواذ مشروعات الصرف الصحي والمياه على 50% من مخصصات المرحلة الأولى من حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استحواذ مشروعات "الصرف الصحى ومياه الشرب" على حوالى 50% من مخصصات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.

وفى القطاع الصحي، أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مساهمة المبادرة فى تسريع الجهود المبذولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، أما فى قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة فى خفض كثافة الفصول فى 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية فى 33% من إجمالى المدارس التى تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد فى مرحلة رياض الأطفال.

وأضاف التقرير، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزى للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرعا بنكيا، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.







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