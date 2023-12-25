إنهاء 260 معاملة ترخيص إعلانات بالمراكز التكنولوجية فى كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة التى قامت بها الوحدات المحلية بمراكز كفرالشيخ، والحامول، ومدن سيدى غازى، ومسير، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان بديوان عام المحافظة، والتى أسفرت عن إزالة 223 إعلان مخالف، مشددًا بهيكلة الاعلانات الموجودة داخل نطاق المحافظة ومن أجل الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع الإعلانات العشوائية والمخالفة.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة قامت بفتح باب التراخيص للإعلانات بالرسائل المبتكرة، وإنهاء التراخيص لعدد 260 معاملة تراخيص إعلانات، بشكل كامل خلال النصف الأخير من ديسمبر الجارى، وعن طريق سيارة المركز التكنولوجى المتنقلة للتيسير على المواطنين.

أصدر محافظ كفرالشيخ تكليفاته لإدارة الدعاية والإعلان، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار تنظيم حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها غير المرخص وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، لافتا إلى أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة المحافظة للحفاظ على المال العام وحياة المواطنين، والمظهر الحضارى للشوارع وميادين المحافظة.