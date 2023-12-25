اليوم السابع
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إصابة 7 مواطنين فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي غرب الأقصر

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:09 م
إصابة 7 مواطنين فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي غرب الأقصر إنقلاب ميكروباص - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى - صابر سعيد

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شهد الطريق الصحراوى غرب محافظة الأقصر، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى مما أسفر عن إصابة 7 مواطنين بكدمات وكسور متفرقة وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية الأولية، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وكانت قد شهدت منطقة كمين الطود شرق محافظة الأقصر، أمس السبت، إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







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