إصابة شرطيين واعتقال 35 متظاهرا خلال أعمال شغب أمام برلمان صربيا

وكالات

أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إصابة شرطيين بجروح خطيرة واعتقال أكثر من 35 متظاهرا خلال أعمال الشغب أمام مبنى البرلمان في العاصمة بلغراد.

بلغراد - سبوتنيك. وقال فوتشيتش في تصريحات نقلتها قناة "بينك" المحلية: "لدينا شرطيان مصابان بجروح خطيرة والعديد من المصابين بجروح طفيفة. لقد رُشقوا بالحجارة التي يمكن أن تقتل شخصا حقا".

وأضاف فوتشيتش أن السلطات الصربية احتجزت أكثر من 35 من مثيري الشغب، مؤكدا أنه سيتم اعتقال أي شخص يشارك في أي أنشطة غير قانونية في أي مكان.

وأمس الأحد، أفادت "سبوتنيك" بأن أنصار المعارضة في صربيا، الذين يختلفون مع نتائج انتخابات 17 ديسمبر ، حاصروا مبنى مجلس الجمعية الوطنية في بلغراد وحاولوا كسر الأبواب وتحطيم النوافذ.