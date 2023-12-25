اليوم السابع
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إحالة المتهم بقتل صديقه داخل سايبر فى الوراق لمحكمة الجنايات

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 01:48 م
إحالة المتهم بقتل صديقه داخل سايبر فى الوراق لمحكمة الجنايات محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، المتهم بقتل صديقه بعد وصلة مزاح بينهما داخل سايبر إلى محكمة الجنايات بسبب "فلاشة، واعترف المتهم بعد القبض عليه بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.
 
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم طالب، طعن المجني عليه صديقه ، بسبب خلافات بينهما على فلاشة داخل سايبر.
 
ومن خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهم، اعترف أنه تشاجر مع الضحية بسبب فلاشة ألعاب، فتطورت المشاجرة حتى استل سلاحا أبيضا سكين وطعن الضحية في صدره أودت بحياته.






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جرائم القتل

الجنايات

النيابة العامة

قتل صديقه




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