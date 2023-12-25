إحالة أب وأبنائه الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب فى أوسيم

كتب ـ أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بأوسيم أبا وأبناءه الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب فى أوسيم بسبب خلافات سابقة بينهم في القضية رقم 1276 لسنة 2023 مركز أوسيم.

وكشف أمر الإحالة أنه في يوم 23 يناير 2023 بمنطقة أوسيم قام المتهمون كل من، "ب.م" و"ا.م" و"م.م" و"م.م"، بقتل المجنى عليه محمد غريب مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوا سلفاً وصوله إليه، وما إن ظفروا به حتى قام الأول بضربه ضربتين استقرت الأولي بمقدمة رأسه والثانية بمؤخرة رأسه وسقوط المجني عليه أرضاً، بينما قام الثاني والثالث بالاعتداء عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

كما جاء بقرار الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "فاس" و"ماسورة" و"عصا شوم"، واشترك المتهم الرابع بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض على النحو المبين بالأوراق.