أهم إرشادات التعامل مع الغاز الطبيعى فى المنزل.. فيديو



وأضاف المهندس عبد المولى محمد على، أن هناك عدد من الارشادات والتعليمات للتعامل مع استخدامات الغاز الطبيعى بالمنزل وذلك لضمان أمان استخدام الأجهزة "البوتاجاز أو السخان" وتضمنت الإرشات الأتى..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

5- لا تخزن أو تستعمل منتجات قابلة للإشعال مثل البنزين أو مواد الطلاء بالقرب من البوتاجاز أو السخان.

6- لا تجعل سهولة استخدام الغاز وتوافره سببا فى زيادة الاستهلاك.

7 - مراقبة عمليات الطهى منعا للخطر الذى قد ينشأ نتيجة غليان الطعام وانسكابه وبالتالى انطفاء الشعلة مع استمرار تسريب الغاز.

8- ضبط درجة الحرارة فى السخان على درجات مناسبة يقلل تكلفة الاستهلاك.

7- الكشف والصيانة الدورية للأجهزة المستخدمة يقلل من احتمالات الخطر ويوفر الأمان.

8- ضرورة تنفيذ كافة أعمال الفك والتركيب للأجهزة أو القيام بأى توصيلات جديدة من خلال الشركات المتخصصة فى أعمال توصيل الغاز.