اليوم السابع
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أصناف جديدة تم استنباطها من الخضراوات .. اعرف التفاصيل

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 07:00 ص
أصناف جديدة تم استنباطها من الخضراوات .. اعرف التفاصيل الفاصوليا
كتبت أسماء نصار

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استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 26 صنفا جديدا من تقاوي محاصيل الخضر، ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في انتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الاصناف الجديدة:

 

1- تضمنت 11 محصولا تمثلت في “الفاصوليا، البطيخ، الكنتالوب، الخيار، الطماطم، البازلاء، اللوبيا، الفلفل، القثاء، الباذنجان، والكوسة”.
 
2- يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.
 
3- تتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.






الزراعة

وزارة الزراعة

الخضر

الخضروات

اصناف جديدة من الخضروات




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