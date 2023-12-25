أسعار النفط تسجل 79.07 دولار لخام برنت و73.56 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الإثنين 79.07 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.56 دولار للبرميل، حيث استقرت أسعار البترول على انخفاض طفيف .

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 3.3%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

وقال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط الأنجولى، إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنجولا التى انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعة بأكملها.

وقال أزفيدو للتلفزيون الحكومي إن قرار المغادرة جاء لأن عضوية أوبك لا تخدم مصالح أنجولا، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

في نهاية نوفمبر، أبدت أنجولا ونيجيريا عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزارى الأخير لتحالف أوبك+ الذى تم تأجيله لعدة أيام.