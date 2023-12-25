أسعار الأسماك فى مصر اليوم الإثنين.. البلطى بـ65 جنيها للكيلو

كشفت شعبة الأسماك فى الغرفة التجارية استقرار أسعار السمك فى مصر اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 وسجل سعر كيلو البلطى 65 و73 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 58 و62 جنيها والبلطى الاسوانى 20 إلى 60 جنيها وفيلية بطلى 40 إلى 200 جنيها فى سوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.

وسجل سعر القشر البياض من 70 إلى 100 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيها والمكرونة السويسى من 60 إلى 110 جنيها للكيلو فى الجملة وسمك موسى 180 إلى 300 جنيه وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 180 إلى 320 جنيها وكابوريا 40 إلى 210 جنيها والمورجان من 55 إلى 65 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 410 إلى 490 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 330 إلى 390 جنيها وجمبرى مقاس 2 يسجل 210 إلى 310 جنيها وجمبرى 3 من 90 إلى 195 جنيها.