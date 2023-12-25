أخبار البورصة اليوم الإثنين 25-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 25-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: فتنس برايم للأندية الصحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة للزيوت والصابون، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمشروعات الصناعية والهندسية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.3 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.28%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 24.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 205.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 137.9 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 24226 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 29253 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 7691 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.79% ليغلق عند مستوى 6276 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1479 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 3150 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وركاز القابضة للاستثمارات المالية 3.6 مليون سهم، 1800 سهم، 2 سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات اودن للاستثمارات المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 800 ألف سهم، 6444 سهم، 2310 سهم، 13 سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 20 ألف سهم، 59 سهم، 9040 سهم، 400 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 50 ألف سهم، 900 ألف سهم، 31 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي شركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 472 سهم، 6053 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 3500 سهم.

صفقات

أعلنت شركة مينا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم المتوكل على الله جمعة محمد عدد 260 ألف سهم بسعر 1.143 جنيه بقيمة إجمالية 297.2 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.6% إل 10.003%، ونفذت الصفقة من خلال شركة جلوبال انفستمنت لتداول الأوراق المالية.

وأعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، شراء المساهم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي-مصر عدد 2.3 مليون سهم بسعر 4.56 جنيه بقيمة إجمالية 10.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.98% إلى 6.09%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية-أصول عدد 150 ألف سهم بسعر 0.474 جنيه بقيمة إجمالية 71.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 32.99% إلى 33.08%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

بيراميزا

قالت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، إن الجمعية العامة العادية للشركة، وافقت على بيع عدد 321.4 ألف سهم من أسهم شركة إيزيس للفنادق والمنشآت السياحية مملوكة لشركة بيراميزا بالقيمة الاسمية 100 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 32.1 مليون جنيه، مع الإحاطة أن إجمالي قيمة التكلفة الأسهم 29.3 مليون جنيه، كما وافقت على شراء 7 قطع أراضي بالكيلو 6 طريق مصر إسكندرية الصحراوي من أعضاء مجلس الإدارة وآخرين بمساحة 53673 متر مربع بإجمالي قيمة 75 مليون جنيه بسعر 1399.95 جنيه للمتر.

كما وافقت الجمعية العامة، على بيع 270 ألف سهم من أسهم شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-سهل حشيش، والمملوكة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية إلى شركة بيراميزا للمنتجعات السياحية-سهل حشيش (أسهم خزينة) بقيمة 100 جنيه للسهم.

جولدن كوست

قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن لجنة التظلمات أصدرت قرارًا رقم (51) لسنة 2023 والمقام من بعض مساهمي شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ضد الهيئة لإلغاء التصديق على محضر الاجتماع، إل قبول التظلم شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه وما يترتب على ذلك من آثار، الأمر الذي يشمل الجمعية وما صدر عنها من قرارات.