أجواء معتدلة في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد رغم بدء الشتاء.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الاثنين، طقس معتدل من سطوع للشمس واعتدال في درجات الحرارة على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.

وتستمر الأنشطة البحرية في عملها بشكل طبيعي من ممارسة حرفة الصيد بكافة المسطحات المائية، وكذلك تداول وشحن وتفريغ الحاويات بموانئ المنطقة الاقتصادية بنطاق محافظة بورسعيد.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خرائط الأمطار المتوقعة بكل أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجارى أول أسبوع فى فصل الشتاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل أماكن وفرص الأمطار المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، كما يلى: -

- فرص أمطار خفيفة يومى (الإثنين) - الثلاثاء) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

- أمطار خفيفة الى متوسطة أيام (الأحد) - الأربعاء الخميس - الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

- الأمطار قد تمتد خفيفة يومى ( الأربعاء (الخميس) إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء علي فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.