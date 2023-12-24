3 حالات تصل فيها عقوبة السرقة للسجن المؤبد أو المشدد.. تعرف عليها

كتب بهجت أبو ضيف

فصل قانون العقوبات، العقوبة الخاصة للشخص المتورط في ارتكاب جريمة سرقة بالطرق العامة، وحدد الحالات التي تصل فيها العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، حيث نصت المادة 315 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولاً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

(ثانياً) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

(ثالثاً) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.