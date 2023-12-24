اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول 6 طائرات إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:15 م
وصول 6 طائرات إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة مطار العريش
أ ش أ

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وصل إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء ست طائرات جديدة تحمل على متنها كميات من الأدوية والمساعدات الغذائية والاغاثية المتنوعة إلى قطاع غزة.


وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريح صحفي اليوم الأحد أن هناك طائرتين من قطر تحملان 34 طنا من الأدوية والمساعدات الغذائية والاغاثية، وطائرة من بلجيكا تحمل 46 طنا من المواد الطبية والغذائية، وطائرة من فرنسا تحمل 6 أطنان من الأدوية، وطائرة من العراق تحمل 13 طنا من الأغذية، وطائرة من الامارات تحمل 10 أطنًان من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمواد الإغاثية.


وأضاف زايد أن اجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي حتى الأمس بلغت 330 طائرة حملت على متنها أكثر من 1000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة.


وتجري فرق الهلال الأحمر عمليات تفريغ المساعدات ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى ميناء رفح البري تباعا.







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