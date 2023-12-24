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مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقاهرة.. بالتفاصيل والجداول

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:34 م
مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقاهرة.. بالتفاصيل والجداول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024، بالقاهرة، وذلك بعد اعتماد جدول الامتحانات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث مقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 2 يناير إلي 24 يناير 2024 .
 
مواعيد الامتحانات بالقاهرة :
طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير. 
 
امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير .
 
امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الاربعاء 24 يناير. 
 
امتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الاربعاء 24 يناير. 
 
امتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد 14 يناير الي الأربعاء 24 يناير.
 
الامتحانات ستتوقف أيام 6 ، و7 ، و8 يناير 2024 ( أعياد الميلاد ) ويوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عيد الغطاس.
 
امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( 2 ، و3 يناير ). 
سيتم إمتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .
 
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