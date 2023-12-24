مصادرة 2.5 طن سكر ودقيق مدعم وزيت طعام خلال حملات تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن و520 كيلو دقيق وسكر و47 كرتونة زيت جميعها سلع مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز ومدينة أولاد صقر، فى إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية .

قامت مديرية التموين بشن حملة مكبرة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقس كبير مفتشى المديرية وأحمد عبده سعد المفتش بالمديرية ومحمد أسامة رئيس الرقابة بأولاد صقر بناحية تلراك أولاد صقر، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين والتى تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص للمخابز البلدية وكذا قيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية من السكر والزيت التموينى.

وبالتفتيش داخل المخازن الخاصة بالمشكو فيه تم ضبط طن ونصف دقيق بلدى من إنتاج مطاحن شرق الدلتا وكذا طن وعشرون كيلو من السكر التموينى، وكذا عدد 47 كرتونة زيت تموين، وتمت مصادرة المضبوطات ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مقر فرع جملة اولاد صقر وتم عمل المحضر اللازم حيال صاحب المخزن، وعرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.