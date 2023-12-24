اليوم السابع
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مركز صلة بالكنيسة الأسقفية ينظم حفلاً لموسيقى الميلاد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:36 ص
مركز صلة بالكنيسة الأسقفية ينظم حفلاً لموسيقى الميلاد جانب من حفل لموسيقى الميلاد
كتب ـ محمد الأحمدى

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نظم مركز صلة الثقافي التابع لكنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، حفلاً لموسيقى الميلاد، وذلك تحت عنوان "السلام"، بحضور مجموعة من سفراء الدول مختلفة.
 
وافتتح الحفل القس أسامة فتحي راعي كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، مُرحباً بالحضور، إذ تحدث عن أهمية السلام في حياتنا، قائلاً: إن السلام هو عطية من الله، ويجب أن نسعى لتحقيقه في حياتنا اليومية، كما علمنا السيد المسيح، مضيفاً: أن ميلاد المسيح يمثل لنا السلام والرجاء.
 
وتناول الحفل مجموعة من ترانيم وأغاني الميلاد، بقيادة داليا فريد فاضل، بمشاركة مجموعة من العازفين والمغنين والمرنمين من مختلف البلاد والثقافات.
 
وقدمت الفرقة مجموعه من موسيقى الميلاد بلغتها المختلفة.
 
 
جانب من الحضور
جانب من الحضور

حفل لموسيقى الميلاد بمركز صلة بالكنيسة الأسقفية
حفل لموسيقى الميلاد بمركز صلة بالكنيسة الأسقفية

مركز صلة بالكنيسة الأسقفية ينظم حفلاً لموسيقى الميلاد
مركز صلة بالكنيسة الأسقفية ينظم حفلاً لموسيقى الميلاد

 







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