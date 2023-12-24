محافظ الجيزة: إزالة 33 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضى الزراعية

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة بناء بكل ربوع المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، لافتًا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة ومتابعة إزالة كل التعديات في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى والتنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز واحياء المحافظة لرصد اية تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

ولفت محافظ الجيزة، إلى أن جهود المحافظ على مدار ثلاثة أيام أسفرت عن ضبط وإزالة 33 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز أبو النمرس والبدرشين ومنشأة القناطر والصف والعياط بمساحة إجمالية 4230 م2.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أبو النمرس في إزالة 9 حالات بناء مخالف بمساحة إجمالية 900م2 بمناطق زواية أبو مسلم وشبرامنت ونزلة الأشطر وقرية ترسا والملاهي وشملت إزالة أدوار مقامة بالمخالفة وتعديات ببناء أسوار وسملات خرسانية علي الأراضي الزراعية.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة 6 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني وتعديات علي الأراضي الزراعية بقري قلعة المرازيق ودهشور وزاوية دهشور والشوبك وذلك بإجمالي مساحه حوالي 1000م2.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة 10 حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بقري بني سلامة وكفر حجازي وغرب الرياح بأبو غالب والمنصورية وبهرمس والقطا ووردان بمساحه 1300م2 وضمت منشأت عشوائية مسقوفه وغير مأهولة وأسوار وسملات وشدات خشبية علي الأراضي الزراعية.

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 7 حالات بقري الشوبك الشرقي والاخصاص وقرية العطيات و عزبه بسيوني والمنيا بإجمالي مساحه 850م2 وحالة إزالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمساحه 150م بقرية غمازة الصغري وشملت المخالفات بناء منشأت وأسوار مخالفه وشدات خشبية علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء أدوار بدون ترخيص.

وفي مركز ومدينة العياط، تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ببناء سور بالبلوك الابيض بطول حوالي 180 م طولي بالوحدة المحلي بميت القائد.