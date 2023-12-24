اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

متحف الفن القبطى يحتفل بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:31 م
متحف الفن القبطى يحتفل بعيد الميلاد المجيد المتحف القبطي
كتب: محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت عنوان "قصة ميلاد عجيب"، ينظم المتحف القبطي معرضاً أثرياً مؤقتاً لمدة شهر، يضم مجموعة فريدة من مقتنيات المتحف التي تحكي روائع الفن القبطي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .
 
وأوضحت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، أن المعرض يضم 13 قطعة أثرية مختلفة من بينهم مجموعة من  المخطوطات، والأيقونات، والمعادن، والنسيج، والأخشاب، والتي تلقي الضوء على مشاهد نادرة ومختلفة من حدث الميلاد المجيد من بينها أيقونة تمثل بشارة الملاك غبريال للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح، ومخطوط البشائر الأربعة باللغة العربية، ومبخرة من البرونز تمثل أحداث مختلفة من حياة السيد المسيح منها مشهد البشارة والميلاد، بالإضافة إلى مخطوط السنكسار باللغة العربية الذي يوضح أيام الصوم والأعياد وتقرأ منه الصلوات بالكنيسة ويحوي يوم 29 كيهك تذكار ميلاد السيد المسيح.
 
كما يضم المعرض أيقونة مميزة ونادرة تصور مشاهد مختلفة من حياة القديس نيقولاوس والمعروف بسانتا كلوز، ومخطوط يحتوي على مدائح للسيدة العذراء مريم ومخطوط البشائر الأربعة باللغة العربية، وقطعة من النسيج تصور ملاك يحمل إكليلاً.
 
وعلى هامش المعرض، يقدم المتحف فقرات من الألعاب للأطفال يقدمها فريق Animation Team for kids، وفريق بابا نويل، بالإضافة الى ورش عمل فنية لتنفيذ أشكال هدايا لشجرة عيد الميلاد .
 
 
غفغفغف
 
 
ييييي
 
 






قصة ميلاد عجيب

المتحف القبطي

مقتنيات المتحف

وزارة السياحة والآثار

عيد الميلاد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة