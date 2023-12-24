اليوم السابع
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأحد، 24 ديسمبر 2023 07:21 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
 
 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 






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الداخلية

اخبار الحوادث

الاموال العامه




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