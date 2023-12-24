كما طوقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه، بحسب "وفا"، حيث تمركزت آليات إسرائيلية على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر، وقامت الجرافات بتجريف الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم، وتدمير البنى التحتية فيه، وتدمير عدد من مركبات المواطنين المتوقفة على جانبي الشارع.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، حسبما أوردت "وفا".