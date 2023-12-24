عشان ما تحترش فى الشتاء.. اعرف الفرق بين أنواع بخاخات الأنف ومدة استخدامها

كتبت إيناس البنا

مع قدوم فصل الشتاء وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد واحتقان الأنف، قد يلجأ الكثير إلى استخدام بخاخات وقطرات الأنف للتخلص من المشاكل التي قد تواجههم دون معرفة الأنواع الصحيحة لكل حالة.

وكشف الدكتور حاتم بدران أستاذ الأنف والأذن والحنجرة جامعة القاهرة، عن أن قطرات الأنف تنقسم إلى 3 فئات، بخاخ الملح، وبخاخ الكورتيزون والبخاخات القابضة للأوعية الدموية، ولكل فئة منها طريقة الاستخدام والمدة التي لا يجب تخطيها عند استخدمها.

وأشار أستاذ الأنف والأذن في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن النوع الأول وهو بخاخ الملح يمكن استخدامه بأمان في حالات تكون قشرة ناشفة داخل الأنف تصاحبها إفرازات متحجرة، فتعمل على إذابتها والتخلص منها وتصلح بشكل كبير للأطفال الصغار الذين لا يستطيعون التخلص من إفرازات الأنف.

وأضاف أن النوع الثانى وهو بخاخ الكورتيزون تستخدم فقط لمرضى الحساسية ولا يصلح استخدامها في حالات التهاب الأنف العادية، وتوخذ تحت أشراف طبى ومدة علاج محددة.

أما عن البخاخات القابضة للأوعية الدموية فيتم استخدامها في حالات الانفلونزا فقط ولا تتعدى مدى استخدامها 5 أيام، لأن استخدامها على فترات طويلة متصلة وعلى المدى الطويل قد يسبب مضاعفات للمريض تشمل تضخم الغشاء المخاطى المبطن للأنف الأمر الذى قد يصل إلى اللجوء للجراحة، وقد يصل الأمر إلى التأثير على العصيب الشمى وقد لا يعود الشم بعدها للمريض مرة أخرى، لذا يجب الانتباه عند استخدام كل نوع حسب الحالة المرضية وحسب وصف الطبيب المعالج.