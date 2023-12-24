عام الخير فى أسوان.. تنفيذ مشروعات تنموية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة

أسوان- صلاح المسن

مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 / 2024، بمحافظة أسوان، تبلغ اعتماداتها المالية حوالى 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى كافة المراكز ومختلف المجالات، منها رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

تم تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى والعملاقة التنموية والخدمية، أبرزها ملفات البنية التحتية والمشروعات المتعثرة والتطوير والتجميل والرصف، ونجحت محافظة أسوان، فى تنمية مواردها ليساهم كل ذلك فى تحقيق الكثير من المكاسب والعائد الإيجابى .

ومن ضمن المشروعات بمركز ومدينة إدفو، تنفيذ موقف الشيخ عامر بتكلفة 20 مليون جنيه، وبمساحة 4 ألاف م2 حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجارى العمل في المرحلة الثانية بنسبة 20 % ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي 2023/2024، ليستوعب أكثر من 200 سيارة ميكروباص لخدمة 150 ألف نسمة بمدن البصيلية والسباعية والكلح ومصنع السكر بشمال المدينة بالكامل .

وفي الوحدة المحلية لمدينة السباعية التابعة لمركز إدفو ، يجري تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لرصف الطرق، والتى بدأت بأعمال الرصف بطول 500 متر بنطاق مدينة السباعية .

ومن ضمن المشروعات بمدينة أسوان، وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لدعم منظومة النظافة، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة، وتضم معدات الوحدة 30 معدة تشمل 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات، و 10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ذات تشغيل هيدروليكى، و 11 معدة شفط مخلفات وأتربة، وتستكمل بتوريد 2 مكنسة كهربائية، وعربة غسيل أرضيات، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لمحافظة أسوان .

وفي مركز ومدينة نصر النوبة بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطط الإستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة / أسوان، ونصر النوبة / كوم أمبو، ونصر النوبة / كلابشة، ونصر النوبة / بلانة .

وتشمل مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والرصف بدءاً من مدخل المدينة وحتى منطقة المعبد بطول 5 ميلو متر، فضلاً عن إنشاء كافتيريا حضارية بشكل جمالى.

جدير بالذكر، أن محافظة أسوان، كانت قد استقبلت مؤخرا، وفد بنك الإستثمار القومى ووزارة التخطيط للمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الإستمارية بالمحافظة للعام المالى 2023/2024.

أكد أعضاء الوفد من بنك الإستثمار ووزارة التخطيط على أن محافظة أسوان تم تقديم تمويل لها بنسبة 72% من إجمالى الخطة بمبلغ435 ألف جنيه من جملة إعتمادات الخطة الإستثمارية بواقع 610.1 مليون جنيه، وهى تعتبر نسبة كبيرة تم تمويلها خلال أربعة أشهر فقط من العام المالى، وتم إختيار محافظة أسوان لوجود معدلات تنفيذ عالية ومرتفعة لمشروعات الخطة الإستثمارية بلغت 40%، وتم التغلب على التحديات بفكر مستنير .



المحافظ يتفقد جهاز النظافة الجديد



تجميل الشوراع.



تجميل وتشجير الشوارع



تشجير الشوارع



رصف الطرق



مجمع المواقف



مجمع مواقف السيارات