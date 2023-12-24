طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

أ ش أ

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مساء اليوم /الأحد/ عدة مناطق من قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال منذ الصباح قصفها الكثيف عبر المدفعية والطائرات على مناطق شمال القطاع وتحديدا على بيت حانون وشمال جباليا.

وأطلقت قوات الاحتلال الراجلة الرصاص الحى بشكل مباشر على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة غزة، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم..وقصفت مدفعية الاحتلال أرضا زراعية فى مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى استشهاد وإصابة آخرين فى قصف استهدف المنطقة الجنوبية.



وأفادت مصادر طبية وصحفية، بقصف مدفعية الاحتلال منازل المدنيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة..وقالت إن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف الاحتلال لدوار الشهداء بمخيم البريج، مبينة أن جيش الاحتلال يُنفذ عمليات إعدام ميدانى بشكل يومي، بحسب شهود عيان ومصادر طبية فى مستشفى شهداء الأقصى، كما وصل عدد من الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلى قرب قصر العدل جنوب مدينة غزة.



وجنوبا استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل فى قصف إسرائيلى على محيط مدارس العودة شرق خان يونس، جنوب القطاع، واستشهد وأصيب أشخاص آخرون فى قصف إسرائيلى على شارع الهلال القديم بمدينة خان يونس.



وقال مدير مجمع ناصر الطبى فى خان يونس إن إصابات شديدة وحرجة وصلت بسبب استخدام الاحتلال أسلحة قد تكون محرمة دوليا، مضيفا أن الكوادر الطبية ومركبات الإسعاف غير قادرة على تقديم خدماتها فى غزة.



وأشارت طواقم الدفاع المدنى فى غزة، إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تحللت جثامينهم لصعوبة الوصول إليهم، خاصة فى جباليا التى تتعرض لإبادة جماعية حقيقية.



وفى حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن استشهاد 20424 شخصا، وجرح نحو 54,036 آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.



وكشفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أن اثنتين من الأمهات تُقتلان كل ساعة فى قطاع غزة..وقالت الهيئة على منصة إكس: "تُقتل اثنتان من الأمهات كل ساعة فى غزة.. أطفال غزة يفقدون حبل الأمان الوحيد، ألا وهو والداهما، ويجب أن يتوقف هذا".