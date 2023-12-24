ضبط المتهم بسرقة مجوهرات وأموال من مزرعة بالشيخ زايد

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مشغولات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بقيام (خفير "بمزرعة خاصة بالمُبلغ" وآخر – مقيمان بمحافظة المنيا) بسرقة (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية) من داخل استراحة ملحقة بالمزرعة ملكه كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بسرقة (بندقية خرطوش – فرد محلى و"طلقتين لذات العيار"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات النارية).. وأنكرا قيامهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالى ، وأضافا بقيام الأول باستغلال طبيعة عمله كخفير بالمكان وعلمه بأن المُبلغ يحوز أسلحة نارية غير مرخصة فقام بالإشتراك مع المتهم الثانى بارتكاب الواقعة ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائهما سيئا النية (أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة النارية المستولى عليها).. وبمواجهة المُبلغ أيد ماجاء بأقوال المتهمان وعلل إبلاغه بسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالى خشية مسائلته قانونياً عن تلك الأسلحة ، وإعترف بحيازتها بقصد الدفاع.