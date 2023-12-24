اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:42 م
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ضبط أقراص مخدرة وحشيش في حملات أمنية مكبرة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:02 م
ضبط أقراص مخدرة وحشيش في حملات أمنية مكبرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، مطروح ، الدقهلية ، المنوفية ، شمال سيناء) جهودهم ، حيث تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – فرد محلى وطلقتان).
مديرية أمن مطروح
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى و عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية)، وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة – 4 زجاجات مواد كحولية – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، وضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "هيروين ، بانجو ، أيس – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون  - ميزان حساس).






قطاع الأمن العام

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مطروح

الدقهلية

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مخدر الحشيش




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