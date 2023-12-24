شاهد.. موهبة آية أشرف طالبة الثانوى فى الشرقية بصناعة التحف والأنتيكات..صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

رغم حداثة سنها تعلمت صناعة التحف والأنتيكات البسيطة وأبدعت فى تصنيع أشكال فنية من الخرز، لتتحول حياتها إلى طفلة منتجة وصاحبة مشروع يدر عليها دخلا تساعد به أسرتها، حيث تقول آية أشرف الطالبة بالصف الأول الثانوى بمحافظة الشرقية، بدأت فى تعلم صناعة الخرز وتصنيع أشكال فنية منذ 4 سنوات، وعمل شكل فنى وعرضه فى السوق وانتظار طلبات الزبائن، وبعدها أقوم بتصنيع الكميات المطلوبة وتوزيعها بهامش ربح يرضينى، ونجحت بفضل الله فى عمل مشروع يدر دخلا وأنا بمنزلى.

وأضافت: بدأت فى تصنيع ميداليات بأول حرف من الأسماء وأيضا عمل فازات وسكريات وأشياء توضع فيها الشيكولاتة وأشياء أخرى كثيرة، وذاع سيطى فى المنطقة والمناطق المجاورة، وبدأت الطلبات تزيد على منتجاتى لأنى أبيع بأسعار أقل من السعر العادى بنسبة لا تقل عن 50%، وأصبحت كل مناسبة لها أشكالها الخاصة بها فمثلا فى شهر رمضان ابدأ فى تصنيع الفوانيس بأشكال بوجى وطمطم وأى أشكال كرتون وخلافه، وفى عيد الأضحى أقوم بتصنيع أشكال الخروف والكعبة وأشكال أخرى تناسب المناسبة، وفى عيد الأم أقوم بعمل ميداليات مكتوب عليها عبارات خاصة بآلام وهكذا.

ولفتت إلى أن مشروعها لا يؤثر على تحصيل العلم، لأنها تعمل فى من منزلها وحسب أوقات فراغه، فهى متفوقة فى دراستها وتحصد مراكز متقدمة على أقرانها كل عام وأنها توفر من تصنيع التحف من الخرز دخلا يرضيها وتزيد من إنتاجها فى الإجازة الصيفية وتقلل بقدر المستطاع أيام الدراسة.

ونصحت كل السيدات بتعلم تصنيع الخرز، لأنها مهنة يتم عملها فى المنزل، وبدون أى إرهاق، وتوفر دخلا يساعد فى المعيشة، فضلا على أنه مهمة نظيفة وتعتمد على الذوق والفن.



اشكال-من-الخرز-



خروف-اسماء-من-الخرز-



شنطة-خرز-



لوحة-خرزية-